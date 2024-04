Perché l’India di Modi è diventa così centrale Risponde Bobbio

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 22 aprile 2024) Oltre 970 milioni di aventi diritto al voto hanno iniziato ad accedere alle urne indiane tre giorni fa, dando il via a un processo elettorale che si chiuderà all’inizio di giugno, restituendo la nuova composizione del Lok Sabha. Dalla maggioranza nella camera bassa di New Delhi – composta da 543 seggi – uscirà il nome del futuro candidato a guidare il governo, con un uomo in testa a sondaggi e previsioni analitiche: Narendra. Il primo ministro uscente cerca la riconferma per un terzo mandato consecutivo, che significherebbe la consolidazione nella storia delcome uno dei più importanti leader del Paese. La scelta passerà da una massa di votanti che rappresenta più o meno il 10% della popolazione mondiale, e già questo dà la misura del valore del voto indiano. Dagli equilibri interni aldipende la capacità del Paese ...