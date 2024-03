Perché Sinner ha perso contro Alcaraz a Indian Wells | si è accorto di aver commesso un errore

(Adnkronos) – Il gentleman Jannik Sinner k.o. a Indian Wells. L'azzurro viene sconfitto nella semifinale del Masters 1000 dallo spagnolo Carlos Alcaraz , che si impone in 3 set e infligge al 22enne ... (webmagazine24)

ATP Indian Wells, Medvedev: "Alcaraz adora questa superficie, per superarlo dovrò andare oltre i miei limiti": Sono entrato in campo così quando l'ho battuto a New York e anche con Sinner a Melbourne . La ... Io ho risposto alle botte a 135 chilometri all'ora di Paul anche perché qui perdono velocità, ma ad ...

Indian Wells Sinner ko con Alcaraz, Panatta: "Forse si era abituato bene"; Bertolucci fa una rivelazione su Djokovic: ... Adriano Panatta: " Dopo il primo set pensavo che onestamente pensavo che gli desse 6 - 3 al secondo, perché l'altro non giocava proprio. Pensavo che anche il secondo Sinner lo portasse a casa, c'è ...