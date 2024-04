Olimpiadi Parigi 2024 - Arianna Errigo | Emozione unic - non ci speravo Stimo moltissimo Tamberi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 aprile 2024)è stata scelta come portabandiera (in coppia con Gianmarco) dell’Italia nella cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di. La fiorettista brianzola vanta in bacheca tre medaglie a cinque cerchi (1 argento individuale a Londra 2012, oltre ad 1 oro ed 1 bronzo a squadre) e 10 titoli mondiali, di cui due individuali (2013-2014) e otto a squadre. “Un’a. Un onore infinito. Sono orgogliosa e quasi incredula per la gioia che provo. Non ciné ci pensavo, ma sono incredibilmente felice di essere stata scelta come Portabandiera dell’Italia Team e ringrazio il Presidente del CONI Giovanni Malagò e la Giunta del Comitato Olimpico per la fiducia. Arrivo a questa soddisfazione speciale a un anno di distanza ...