Parigi 2024 - Errigo e Tamberi portabandiera azzurri alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 22 aprile 2024) (Adnkronos) – Sono Ariannae Gianmarcodell’Italia Team ai Giochi Olimpici di. Lo ha annunciato il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso del Consiglio Nazionale del Coni. Arianna, pluricampionessa della scherma, oro nel fioretto a squadre e argento individuale a Londra 2012, bronzo a squadre a Tokyo 2020 e mamma dei gemelli Mirea e Stefano, succede nella sua disciplina a Valentina Vezzali, alfiere azzurro nell’edizione londinese., invece, campione olimpico a Tokyo 2020 e campione mondiale ed europeo in carica nel salto in alto, succede, nell’atletica, a Pietro Mennea che sfilò a Seul 1988. È la seconda volta nella storia delleEstive che l’Italia Team opta per due ...