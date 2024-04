Non riuscivo mai a dire di ‘no’ al mio capo finché un giorno non sono svenuta durante una riunione - non ricordo niente | il racconto sul Business Insider

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Si chiama burnout ed è una condizione di stress cronico associata al contesto lavorativo. Può sfociare in depressione e problemi di salute. Oggi, per fortuna, se ne parla un po’ di più anche attraverso le testimonianze di chi ci è passato. Così è nel caso di Teresa che aha raccontato la sua esperienza. Le richieste del suosiaccumulatedopo ee lei non è mai riuscita adi no fino a uno svenimentouna. “Teresa riesci ad organizzare la festa aziendale?”, ecco la richiesta delche è stata la famosa ‘ultima goccia’. Teresa sapeva di non avere tempo per portare a termine anche questo compito, eppure non è stata capace didi no. ...