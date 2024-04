Mauro Coruzzi parla del suo ictus | “Improvvisamente non riuscivo più a parlare”

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di sabato 13 aprile 2024) A marzo 2023è stato protagonista di un malore che ha cambiato drasticamente la sua vita e da cui ancora oggi non si è ripreso. L’artista si stava preparando per un musical insieme a un personal trainer, quando ha iniziato a non avere del tutto coscienza di sé e anche a non riuscire are. “Quando era arrivato per lui il momento di andarsene, io nona salutarlo – ha raccontato a Vanity Fair – Avevo persola parola, ma non la coscienza. Mi venne da ridere. Ma lui, che è un fisioterapista e ha dimestichezza con questi problemi, ha capito immediatamente cosa mi fosse capitato”. Nell’arco di pochi minuti è stato così trasferito in ambulanza all’ospedale Niguarda di Milano, dove gli è stato diagnosticato unischemico. La sua degenza è durata ...