Nel primo trimestre crescono i consumi in Italia +0,7% Bene Campania +6,6% e Napoli +3,6%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 aprile 2024) L’Osservatorio permanente Confimprese-Jakala sull’andamento deisegnala un2024 che chiude a +0,7% sul I2023. Da segnalare, tuttavia, un trend di progressivo miglioramento nei primi tre mesi dell’anno con gennaio in negativo a -2,1%, febbraio a +0,7% e marzo a +3,9%. Si confermano, dunque, le stime congiunturali dell’Osservatorio Confimprese-Jakala relative a una crescita moderata deinel 2024. Per tirare le somme occorre, comunque, aspettare i dati del mese di aprile con un’inflazione in rallentamento al +1% su base annua e con i numerosi ponti festivi, che dovrebbero portare a un aumento non solo degli arrivi del turismo straniero, ma anche di quello nostrano. Nei settori merceologici, solo abbigliamento-accessori rimane in campo negativo sia nel ...