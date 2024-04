Nel primo trimestre gli ordini di macchine utensili -18%

(Di lunedì 22 aprile 2024) Neldell'anno l'indice deglidielaborato dal Centro studi & cultura di impresa di Ucimu segna un calo del 18,9% rispetto al periodo gennaio-marzo 2023. In valore assoluto l'indice si è attestato a 77,9 (base 100 nel 2021). Il risultato negativo del settore è stato determinato dalla riduzione degli ordinativi raccolti dai costruttori italiani sia sul mercato interno che estero. In particolare, gliraccolti oltreconfine sono risultati in calo del 18,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il valore assoluto dell'indice si è attestato a 91. Sul fronte interno, glihanno segnato un arretramento del 19,4%, rispetto aldel 2023, per un valore assoluto di ...

Il giornalista SKY, Massimo Ugolini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita tra Empoli e Frosinone: “Forte contestazione per i giocatori, forse per la prima volta ...

Dopo la sconfitta contro l’Empoli, in casa Napoli è tempo di valutazioni. L’edizione odierna de Repubblica rivela un retroscena importante accaduto all’interno dello spogliatoio, con alcuni ...

Arriva il primo titolo in carriera, nel circuito maggiore , per Jan-Lennard Struff . Il tedesco trionfa in finale nell’Atp 250 di Monaco di Baviera in finale contro Taylor Fritz . 7-5 6-3 il punteggio ...

Il 2024 della AEW è già stato ricco di eventi importanti. Dal ritiro di Sting davanti ad un’arena sold out, al debutto di grandi star come Will Ospreay, Mercedes Mone e Kazuchika Okada. Questa ...

Questa sera si gioca il derby di Milano fra Milan e Inter, decisivo per lo Scudetto dei nerazzurri. La collocazione al di fuori del canonico...

Gismondi 1754, +5% i ricavi nel 1° trimestre 2024 - Gismondi 1754 - società quotata all’Euronext Growth Milan che produce gioielli di altissima gamma - ha fornito alcune indicazioni finanziarie relative al 1° trimestre del 2024. L'azienda ha terminato ...soldionline

DA ZERO A DIECI - primo TEMPO DA ZERO, PRIMI PASSI DA DIECI - Un pareggio, nessuno è contento, nessuno è soddisfatto e tanto meno può esserlo. La prestazione del primo tempo è stata allucinante perfettamente in linea con gli ...tuttojuve

primo giorno di voto in India, code dalle 7 del mattino - (ANSA) – NEW DELHI, 19 APR – Sono iniziate questa mattina alle 7 (ora locale) le elezioni indiane per il rinnovo della Lok Sabha, la Camera Bassa del parlamento, che decideranno chi formerà il prossim ...espansionetv