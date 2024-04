NBA Playoff 2024 | Jayson Tatum trascina Boston a Est - bene anche i Bucks con Lillard Successi per Clippers e Thunder a Ovest

(Di lunedì 22 aprile 2024) Sono scattati questa notte iper la NBA, con gara-1 giocata sia nella Eastern Conference (Celtics-Heat e-Pacers) che nella Western Conference (-Mavericks e-Pelicans). Andiamo a fare un breve riepilogo quindi di quanto accaduto oltreoceano. A Est iCeltics iniziano nel migliore dei modi la post-season rispettando il fattore campo contro i Miami Heat per 114-94. I padroni di casa si portano a +5 al termine del primo quarto (26-21), innestando le marce alte nella frazioneva volando fino al +15 prima del riposo di metà partita (60-45). Miami non riesce ad invertire la rotta nella ripresa e sprofonda letteralmente fino al -32 con cui si chiude il terzo parziale (91-59), con i Celtics che nei 12’ conclusivi devono solo ...

Milano, 21 aprile 2024 - Sono cominciati i Playoff 2024, con otto squadre in campo tra cui i campioni in carica dei Denver Nuggets che non sbagliano all'esordio contro i Los Angeles Lakers e portano ...

NBA Playoff - Damian Lillard lancia i Bucks a surclassare i Pacers - Senza Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard ha segnato 35 punti, tutti nel primo tempo, per aiutare Milwaukee a iniziare i Playoff con il piede giusto la prima serie Playoff, che li vede in campo ...pianetabasket

Damian Lillard, primo tempo mostruoso al ritorno ai Playoff NBA: 35 punti. VIDEO - Leggi su Sky Sport l'articolo Damian Lillard, primo tempo mostruoso al ritorno ai Playoff NBA: 35 punti. VIDEO ...sport.sky

NBA Playoff - Senza Kawhi Leonard, i Clippers spazzano via i Mavericks - I Los Angeles Clippers hanno annunciato poche ore prima del fischio d'inizio che Leonard non sarebbe stato in grado di giocare in Gara 1 della serie di Playoff della Western Conference ...pianetabasket