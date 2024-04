Playoff Nba | Jokic vince gara 1 contro LeBron Edwards fa volare Minnesota - Suns ko

(Di domenica 21 aprile 2024) Milano, 21 aprile 2024 - Sono cominciati i2024, con otto squadre in campo tra cui i campioni in carica dei Denver Nuggets che non sbagliano all'esordioi Los Angeles Lakers e portano a casa1. A Ovest in campo anchePhoenix, con Durant e compagni che si sono arresi alla potenza di Anthonyche ha trascinato i T'Wolves fino al +25 finale. Nell'altra conference, a Est, Donovan Mitchell e i Cavs indirizzano la serieOrlando, mentre i Knicks mantengono il fattore campoPhila. Ripercorriamo le quattro partite, cominciando dalle due della Western Conference.1 è del serbo Un accoppiamento inusuale per un ...

