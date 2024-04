Napoli - rissa al battesimo | mazze da baseball e sparatoria fuori dalla chiesa Terrore e 5 feriti

Una maxi rissa con lanci di tavoli e sedie si è scatenata nella notte tra sabato 20 e domenica 21 aprile a Napoli , in una strada dei Quartieri spagnoli molto nota per la movida serale. Nel video si ...

Una partita di calcio under 16 valevole per i play-off finisce con la Rissa tra genitori. È successo ieri in via Camillo Guerra, ai Camaldoli di Napoli, nel centro sportivo Kennedy. Un uomo ferito, ...