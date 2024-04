Napoli-Parma U16 - rissa tra genitori in tribuna | 54enne finisce in ospedale

(Di lunedì 22 aprile 2024) Momenti di tensione al centro sportivo Kennedy durante una partita U16 tra. Inè finita atra: un uomo di 54 anni di Cadelbosco di Sopra (Re) è stato soccorso da personale del 118 e trasferito nell’di Giugliano in Campania: ha riportato una “frattura chiusa delle ossa nasali e abrasione o ustione da attrito senza menzione di infezione“. Sette i punti di sutura e sette i giorni di riposo medico. Ilè rimasto coinvolto in una lite nel corso della partita disputata tra le squadre Ssccalcio: secondo quanto ricostruito dai carabinieri, alcunihanno litigato tra loro per poi finire alle mani. I carabinieri della compagnia Vomero sono impegnati a ...

Parma primo in Serie B, il Napoli è già al lavoro per strappare agli emiliani uno dei talenti in rosa: trattativa avviata per l’estate Il Napoli è entrato nella fase più importante della stagione. ... (spazionapoli)

La nuova mossa di Aurelio De Laurentiis verso la rifondazione del Napoli : Pederzoli e Pecchia nell’organico azzurro grazie a Benitez . Il Napoli potrebbe essere sulla strada per una rivoluzione in ... (napolipiu)

Tensione, violenza e perfino paura: la domenica tutt?altro che tranquilla del Napoli under 16. Si è appena concluso il primo tempo tra Napoli e Parma, nel match valido per la penultima... (ilmattino)

Il genitore di uno dei giovanissimi in campo al centro sportivo Kennedy , per la sfida under 16 tra Napoli e Parma, è rimasto ferito nel corso di una rissa in tribuna. Un 54enne di Cadelbosco di ... (2anews)

rissa tra genitori durante una partita di Calcio Under 16 tra Napoli e Parma. Secondo quanto riportato da ‘Napoli Today‘, mentre in campo i giovani disputavano il match, sugli spalti si scatenava ... (sportface)

10ELOTTO - In Campania vinti oltre 32mila euro - In occasione dei concorsi del 10eLotto di venerdì 19 e sabato 20 aprile, in Campania sono stati vinti diversi premi, per un totale di 32mila euro. Come riporta Agipronews, a Portici e a Pompei, entram ...napolimagazine

Lite durante Napoli-Parma under 16: rotto naso ad un genitore - Rissa scoppiata nel centro sportivo Kennedy di Napoli durante una gara tra le due formazioni giovanili: indagano i carabinieri ...ilgiornalelocale

Napoli-Parma U16 tra insulti razzisti e rissa sugli spalti: la rovinano i genitori - Ennesimo triste racconto dai campi delle giovanili. Stavolta è successo durante una gara Under 16 tra Napoli e Parma. Qualche parola di troppo, probabilmente un insulto a sfondo razziale e sugli spalt ...golssip