Nadal sarà alla Laver Cup 2024 | ipotesi addio in stile Federer? E intanto ritroverà De Minaur a Madrid…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 aprile 2024) Un senso di déjà vu. È notizia di oggi la presenza di RafanellaCup, in programmaUber Arena di Berlino (Germania) dal 20 al 22 settembre. Sì, perché quanto accaduto due anni faO2 Arena di Londra, con il suo amico/rivale Roger, potrebbe replicarsi anche nel suo caso. Come dimenticare quel pianto di Roger e di Rafa per la fine di una splendida storia sui campi da tennis. Il maiorchinoal fianco del connazionale Carlos Alcaraz, del russo Daniil Medvedev e del tedesco Alexander Zverev per rappresentare Team Europe contro il Resto del Mondo.ha detto più volte che ilavrebbe potuto essere il suo ultimo anno agonistico. Tornato a calcare i campi nell’ATP500 di Barcellona, Rafa si appresta ...