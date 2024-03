Tennis | Rafael Nadal in vista del suo rientro a Indian Wells | “Non so quale sarà il mio livello Non sto pensando al ritiro”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) Quasi due mesi dopo l’ultimo match ufficiale giocato, che risale al 5 gennaio in quel di Brisbane contro Jordan Thompson,si appresta a scendere nuovamente in campo nella notte italiana tra domenica 3 e lunedì 4 febbraio per un’esibizione a Las Vegas con il connazionale Carlos Alcaraz e poi (dal 6 marzo) per giocare il Masters 1000 digrazie al ranking protetto. “Non so a che punto sono. Devo essere onesto, non ho giocato nemmeno un set dopo Brisbane. Due settimane fa, mi ero dato come obiettivo semplicemente di scendere in campo a Las Vegas ee adesso sono più vicino a raggiungerlo. Non so a chesarò ama è la cosa meno importante ora come ora. La priorità è non farmi di ...