Milano - sciopero Atm 26 aprile 202 - fermi met -o, bus e t -am, fasce orarie e motivazioni

(Di lunedì 22 aprile 2024)nuovamente a rischio caos per venerdì 26prossimo a causa dell'ennesimodell'Atm, con metro, bus e tram a forte rischio. Questa agitazione è stata proclamata da Confail Faisa e che avrà una durata di 4 ore. Loè stato confermato anche attraverso il sito del ministero

Milano , 19 apr. (Adnkronos) - Il prefetto di Milano , Claudio Sgaraglia, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha disposto in data odierna il differimento ad altra ...

Dalle ore 3.00 del 22 aprile 2024 alle ore 2.00 del 23 aprile 2024 è stato proclamato uno Sciopero dei treni Trenord in Lombardia . Viaggeranno i treni che partiranno dopo le 6 e dopo le 18, con ...

Napoli sciopero 26 aprile, stop ai trasporti per 4 ore: ferme cumana e circumvesuviana - Il 26 aprile è stato proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore dalle 18:00 alle 22:00 dalla O.S CONF.A.I.L. riguardo le maestranze e la sicurezza sul lavoro. Lo sciopero è conseguenza di crescenti ...ilmattino

Sindacati, lavoratori e pendolari chiedono di cambiare Trenord - I sindacati Orsa e Uil Trasporti confermano la "grandissima adesione" dei lavoratori di Trenord allo sciopero indetto per oggi. (ANSA) ...ansa

Studenti e genitori della Deledda in sciopero per protestare contro la mensa - Sono quasi 1o0 i bambini e i genitori della scuola primaria Deledda di Rho ad aver scioperato all'ora di pranzo oggi, 22 aprile, per protestare contro la qualità del cibo distribuito nelle mense scola ...primamilanoovest