Sciopero Trenord il 22 aprile 2024 | orari e treni garantiti a Milano e in Lombardia

Milano, 19 aprile 2024 – Possibili di disagi in arrivo per i pendolari lombardi. Dalle ore 3 di lunedì 22 alle ore 2 di martedì 23 aprile le organizzazioni sindacali ORSA e Uiltrasporti hanno ... (ilgiorno)

Giovedì 11 aprile scatta un nuovo Sciopero generale. Con lo slogan “Adesso basta”, il nuovo blocco generale proclamato da Cgil e Uil, riguarda per 4 ore in tutti i settori privati e per 8 ore in ... (quifinanza)