Meteo - ecco quando finirà il freddo anomalo

(Di lunedì 22 aprile 2024) L'ultima decade di aprile è iniziata in modo piuttosto insolito dal punto di vistarologico con temperature ben al di sotto della media stagionale e perfino qualche nevicata a quote medio-basse (qui le previsioni nel dettaglio). Ilfuori stagione ci terrà compagnia ancora per qualche...

Bologna, 21 aprile 2024 – Forte Grandine in Romagna nel tardo pomeriggio di ieri, ovvero sabato. Una “quantità impressionante” – come ha raccontato la sindaca Tania Bocchini – si è riversata sul ...

Utilizza la tua posizione - Il tema della Giornata della Terra 2024 è “Il Pianeta contro la plastica”. ecco perché, dati (drammatici) alla mano ...meteo

Autovelox non omologati, ecco come riconoscerli - Multe da annullare nel caso di violazioni dei limiti di velocità accertati da autovelox non omologati. ecco come riconoscerli.money

Meteo: martedì 23 ancora neve , clima freddo e temporali. ecco dove - Il clima di stampo invernale prosegue almeno fino a mercoledì 24 quando l'aria artica raggiungerà anche il Sud Italia. Martedì 23 ancora nevicate ...meteo