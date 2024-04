Masters 1000 Madrid 2024 | programma - dat - ora -i, copertura tv e streaming

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il, le date, gli orari e latv deldi, inda mercoledì 24 aprile a domenica 5 maggio. L’evento partirà in realtà lunedì 22 e martedì 23 aprile con le qualificazioni, mentre mercoledì scatteranno gli incontri di primo turno, con le 32 teste di serie che scenderanno dunque in campo tra venerdì e sabato. Proverà a rientrare Carlos Alcaraz, che a causa del problema al braccio è stato costretto a saltare gli appuntamenti di Monte-Carlo e Barcellona. Dovrebbe esserci anche Jannik Sinner, il quale ha dichiarato che usarà il torneo madrileno come preparazione verso gli attesi appuntamenti di Roma e Roland Garros. Insieme a lui in tabellone anche Musetti, Arnaldi, Sonego, Cobolli, Darderi, Nardi e Berrettini, quest’ultimo ...

Il montepremi e il prize money dell’Atp Masters 1000 di Madrid 2024 , evento in programma sulla terra rossa spagnola dal 24 aprile al 5 maggio. C’è grande curiosità per rivedere in azione Jannik ...

G+: tutte le notizie - A Madrid Nadal esordirà contro Blanch, classe 2007 in grado di conquistare un punto Atp a 14 anni e cinque mesi. Cresciuto in Thailandia, è spinto da Rick Macci, ex allenatore di Serena Williams ...gazzetta

ATP Madrid 2024, quali sono le nuove regole che verranno introdotte in doppio - Nuove regole, decisamente sperimentali, verranno introdotte al Masters 1000 di Madrid per quanto riguarda il doppio. Si tratta di un ennesimo tentativo ...oasport

Tennis: il Mutua Madrid Open in tv - Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. E’ in pieno svolgimento la primavera sulla terra rossa ...dtti