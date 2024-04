Qualificazioni Masters 1000 Madrid 2024 | Zeppieri supera Marterer e va al turno decisivo

(Di lunedì 22 aprile 2024) Buona la prima per Giulio, impegnato nel tabellone dideldi. Il tennista azzurro, appena al quarto match dopo un infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi per oltre un mese, ha piegato in due set Maximilian, accreditato della tredicesima testa di serie. 6-3 7-6 il punteggio in favore del giovane di Latina, che si è imposto in 1h28? di gioco ed ha servito molto bene (8 ace e l’80% di punti con la prima). Nel parziale d’apertura è risultatoil break nell’ottavo gioco, mentre nel secondo ha regnato l’equilibrio ed è stato necessario il tie-break, vinto da Giulio per 7 punti a 5.se la vedrà alcontro l’argentino ...

