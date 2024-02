Navalny | ancora polemiche per la Lega troppo “tiepida” Lollobrigida | il regime di Putin va condannato sempre

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 20 febbraio 2024) “Difficilmente riesco a sapere quello che succede in tempo reale in Italia. Se la moglie dice che è stato avvelenato ci saranno elementi, immagino uscirà qualcosa. Come posso giudicare cosa succede dall’altra parte del mondo? C’è un morto, bisogna fare assolutamente chiarezza, la faranno i medici e i giudici”. Matteo Salvini evita di accusare apertamenteper la morte die, oltre a scatenare la sinistra, spinge anche gli alleati a prendere posizione. “Sull’indipendenza della magistratura russa – e di tutte quelle che operano in regimi autoritari- è lecito nutrire più di qualche dubbio – commenta Maurizio Lupi – e credo che ne sia conscio anche Matteo Salvini. Non è il momento dei distinguo, la politica, tutta, ha dato ieri un bel segnale di unità alla fiaccolata in Campidoglio: sui valori di democrazia e libertà non ci possono essere ...