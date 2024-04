Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 142 punti , rispetto ai 143 della vigilia. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,91%, rispetto al 3,90% della chiusura di ieri.

Lo spread tra Btp e Bund apre in lieve rialzo a 143 punti , rispetto ai 142 della vigilia. Il rendimento del decennale italiano scende di 5 punti base al 3,86 per cento.

Lo spread tra Btp e Bund apre poco mosso a 141 punti - Avvio poco mosso per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra i due titoli di Stato avvia la seduta a 141 punti, rispetto ai 142 punti della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale ital ...ansa

Tagli alla spesa pubblica per 30 miliardi: lo studio che inguaia Meloni - Le stime di Meloni e Giorgetti inserite nel Def appaiono ottimistiche: per uno studio dell'Università Cattolica occorrerà introdurre misure correttive per circa 30 miliardi.money

Calcolo ed esempi importo netto se si chiede tra i 10-30mila euro di Anticipo Tfs-Tfr per gli statali nel 2024 - Calano gli interessi per chi chiede l’anticipo del Tfr-Tfr per statali nel 2024 Calcolo importo netto se si chiede tra i 10-30mila euro di Anticipo ... da scontare sommando al valore del rendistato lo ...businessonline