Lite accesa tra Samuel e Khady all’Isola dei Famosi | la modella in lacrime

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 22 aprile 2024) Inizia una nuova settimanadeie con essa nascono anche delle nuove tensioni. Il ruolo da leader diPeron sta generando non poche polemiche, specie per la rigidità del protagonista nel gestire il suo incarico. A restare negativamente colpita dal suo atteggiamento è stataGueye, la quale ha avuto una pesante discussione con il ballerino. Ecco cosa è successo. La duratradeidei, si sa, l’argomento che genera maggiori discussioni è, come sempre, il cibo. La scarsità di risorse a disposizione e il modo in cui esse vengono procurate e gestire crea sempre dei malumori. In queste giorni,ha ...