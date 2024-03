Lite accesa al GF tra Federico Massaro e Perla Vatiero | lui dà di matto VIDEO

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 19 marzo 2024) In queste ore, nella casa del Grande Fratello c’è stata unasupertra. Il ragazzo pare abbia perso completamente ogni freno in questo periodo. Dacché era un concorrente pacato, che era solito passare in sordina, si è trasformato in una mitraglietta, pronta a sparare a zero su chiunque lo attaccasse. Vediamo cosa è successo. Lo scontro traal GFhanno discusso pesantemente in queste ore al GF. Il motivo di base è stato uno dei soliti, ovvero, le faccende domestiche. La ragazza ha accusato il coinquilino di non dedicarsi abbastanza alle mansioni da svolgere in casa. Lui, allora, ha sbottato ...