L’intelligenza artificiale ora batte gli umani nelle letture di base e in matematica

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 22 aprile 2024)supera gliin diversi compiti Recenti sviluppi nelmostrano che le macchine stanno eguagliando o addirittura superando le prestazioni umane in campi come la comprensione della lettura e la. Secondo Nestor Maslej, redattore capo dell’AI Index, il progresso è stato rapido. Un nuovo modo di valutareQuesto sviluppo solleva la questione di stabilire nuovi parametri di riferimento per valutare le capacità degli algoritmi AI. Inoltre, è essenziale raggiungere un consenso su quali siano i modelli etici appropriati per. La NASA alla ricerca di soluzioni più economiche per il trasporto di ...