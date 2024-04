Dall'intelligenza artificiale a D'Annunzio. Impazza già il toto traccia tra i maturandi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) A meno di due mesi dall’esame di Stato – la prima prova scritta, italiano, è fissata per il 19 giugno alle 8,30 –iltema tra i 500mila. Tra i favoriti, gli autori più studiati, ma anche temi di attualità come l’Intelligenza, le guerre e la violenza di genere. Spazio anche alle ricorrenze storiche, come i 120 anni dalla nascita del fisico Oppenheimer o i 100 anni della morte del deputato socialista Giacomo Matteotti. Gabrielee Luigi Pirandello sono, secondo gli studenti, i nomi più papabili per le tracce di analisi del testo. Ottosu 10, secondo un sondaggio, temono il ritorno dell’autore "sconosciuto", uno di quei nomi che a scuola non si studiano granché. Lo stato d’animo dei ragazzi è già di agitazione: secondo uno studio il ...