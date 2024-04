Lecce vs Monza | probabili formazione e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 22 aprile 2024) Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Una vittoria consentirebbe ai salentini di raggiungere pressocchè definitivamente la salvezza, mentre per i brianzoli l’obiettivo è teminare nella parte sinistra della classifica.vssi giocherà sabato 27 aprile 2024 alle ore 15 presso lo stadio Via del MareVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Vincendo lo scontro diretto contro il Sassuolo, i salentini vedono adesso il traguardo della salvezza molto vicino. Si tratta soltanto di completare l’opera per la squadra di Gotti che vanta sette lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione e nelle ultime cinque ha ottenuto ben 10 punti Una volta acquisita la salvezza, i brianzoli hanno mollato come dimostrano le ultime cinque giornate nelle quali hanno ...