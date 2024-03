Calcio | tre vittorie esterne nel sabato di Serie A Festeggiano Lazio | Monza | Torino e Lecce

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024) La prima metà del 29° turno (decima giornata del girone di ritorno) dellaA 2023-2024 dimaschile è andata in archivio quest’oggi con lo svolgimento di altri quattro anticipi, dopo la vittoria in extremis del Bologna a Empoli venerdì sera. Le sfide odierne riguardavano principalmente la lotta salvezza, mentre domani si farà sul serio in ottica qualificazione alle coppe europee della prossima stagione. Seconda affermazione consecutiva e zona Europa non così lontana a questo punto per il, che regola 1-0 il Cagliari con il bellissimo gol su punizione di Daniel Maldini e sale al decimo posto con un gap provvisorio di 6 punti dalla quinta piazza della Roma e di 2 dalla settima del Napoli. Un punto più indietro troviamo il, che ha espugnato lo Stadio Friuli di Udine battendo 2-0 l’Udinese con le ...