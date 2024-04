Jasmine Carrisi | Al Bano papà super moderno - mamma Loredana dovrebbe uscire dai social

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 22 aprile 2024)ha 22 anni, non è di molte parole ma sa il fatto suo. Studia Digital Marketing a Milano, isono un po’ il suo mondo – come del resto è proprio della sua generazione – ma nel suo cuore vive forte e ben radicata la passione per la musica. Con uncome Ale unacomeLecciso ha conosciuto fin troppo presto cosa voglia dire essere esposta alla fama ma anche alle critiche, che non le sono mai mancate. A darle della “raccomandata” sono stati in tanti ma, in fondo, è esattamente quel che è: una figlia che riconosce pregi e difetti dei propri genitori. Di questo ha parlato nella sua prima intervista a La Volta Buona, il salotto pomeridiano di Caterina Balivo....