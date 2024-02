Jasmine Carrisi vuota il sacco sulla ‘crisi tra Al Bano e Loredana Lecciso’

Jasmine Carrisi fa una rivelazione a riguardo alla sua vita sentimentale, raccontando il motivo per cui non è fidanzata . Ecco cos’ha detto. Durante una sua ... (movietele)

''Quelli della mia generazione hanno voglia di libertà'': Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Lecciso, spiega in tv perché non è fidanzata: ''Quelli della mia generazione hanno voglia di libertà'': Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Lecciso, spiega in tv perché non è fidanzata ...gossip

Qui era una bambina al primo giorno di scuola: oggi è una famosissima cantante e attrice: Scopriamo insieme di chi si tratta. Riconoscete la bambina in foto È proprio lei! Jasmine Carrisi è una ragazza capace di tagliare traguardi molto importanti sia nella musica che nella recitazione.abruzzo.cityrumors

Jasmine Carrisi racconta tutto sull’infanzia con Albano (1 / 2): Figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi sta cercando di seguire le orme del padre nel mondo dello spettacolo, mentre si dedica al contempo agli studi. La 23enne è particolarmente attiva ...donna.fidelityhouse.eu