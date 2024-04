IO CANTO FAMILY | MICHELLE HUNZIKER CONDUCE LO SPIN-OFF DEL TALENT DI CANALE 5

A pochi giorni dalla fine di The Voice Generations, Mediaset ha iniziato le riprese del suo Io Canto Family (presto anche la versione Senior), in giuria ci saranno Al Bano Carrisi, Claudio Amendola e Orietta Berti, ma non Michelle Hunziker che sarà infatti la conduttrice del format. Al posto della presentatrice svizzera è stato chiamato un “cantante”. Io Canto Family , in giuria arriva Fabio Rovazzi. Giuseppe Candela su Dagospia ha svelato che ... (biccy)

A voice so sweet, it has its own dessert - When Toowoomba-raised soprano Jessica Pratt isn’t raising the roof on international opera stages she’s inspiring chefs like Maggie Beer.msn

Coachella: Week 2, Day 3 — as it happened - J Balvin brought the “Latino gang” with him on that Coachella stage, as he was joined by special guests Maria Becerra, Jowell & Randy and De La Ghetto. Playing hit after hit like “Mi Gente” and ...dailytrojan

A Baronissi il “FAMILY Festival, insieme da 20 anni” - Domenica pomeriggio si è concluso il FAMILY FESTIVAL I ediz. -Insieme da 20 Anni. Un pomeriggio ricco di sorprese per i cittadini di Baronissi che hanno ...zon