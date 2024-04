Il cast di Io Canto Family

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 22 aprile 2024) I coach di ioTutto invariato. Con l’unica eccezione di Fabio Rovazzi al posto di Michelle Hunziker, promossa al timone del programma (non ci sarà Gerry Scotti), sarà il medesimo di IoGeneration, trasmesso da Canale 5 lo scorso autunno. Possiamo anticiparvi le riconferme in blocco dei coach capisquadra. Il pubblico ritroverà così Benedetta Caretta, Cristina Scuccia, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Iva Zanicchi. Come svelato da Dagospia, la giuria sarà nuovamente formata da Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e dal nuovo arrivato Fabio Rovazzi. Le registrazioni sono già iniziate e si attende l’ufficializzazione della data di partenza, prevista a maggio.