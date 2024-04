(Di lunedì 22 aprile 2024) MILANO, 22 APR – Milano spaccata in due. È tutto pronto per l’attesissimo derby tra Milan eche, indi vittoria dei nerazzurri, potrebbe sancire la vittoria dellodel Biscione. Il Diavolo però, non rimarrà a guardare. Pioli, che sembra ormai a fine corsa con i rossoneri, non vuole essere ricordatol’allenatore che ha consegnato la seconda stella agli storici rivali. Ragione per cui proverà a rovinare laper il tricolore già organizzata nei dettagli dagli ultras nerazzurri. A fare da “guastafeste”, però, oltre al mondo Milano, potrebbe esserci il fattore climatico. Le previsioni dannointensa fino a tarda sera, che potrebbe far slittare del tutto o in parte i festeggiamenti ufficiali. Il nubifragio, infatti, previsto fin ...

Più di un Derby della Madonnina. Su questo, davvero, non ci piove. Le motivazioni saranno altissime, infatti, per le squadre che scenderanno sul comune campo di San Siro inseguendo due obiettivi ...

E’ tutto pronto a Milano per la festa dei tifosi nerazzurri in occasione del derby con il Milan che, in caso di vittoria, proclamerebbe la squadra Campione d’Italia con l’arrivo della seconda stella ...

Berti: “Inter vince 7-0 stasera! Vado a guidare il pullman della festa” - Nicola Berti, in previsione del possibile scudetto dell’Inter questa sera nel derby, ha pronosticato il risultato esatto della partita: 7-0 per i nerazzurri. L’Inter arriva alla partita di stasera con ...notiziemilan

Calcio festa scudetto dell'Inter pronta ma forse slitta per pioggia - E' tutto pronto a Milano per la festa dei tifosi nerazzurri in occasione del derby con il Milan che – in caso di vittoria – proclamerebbe l'Inter Campione d'Italia con l'arrivo della seconda stella su ...bluewin.ch

Inter, festa scudetto rinviata per pioggia Come cambia il programma in caso di maltempo - L’attesissimo derby di lunedì sera, in caso di successo dei nerazzurri, potrebbe chiudere aritmeticamente il campionato: ...ilgiorno