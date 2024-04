Biasin ‘sfida’ Ordine | Certe frasi con la possibile festa Inter sanno di rosicamento!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 aprile 2024) Continua la diatriba a distanza. Dopo quella di stanotte a Pressing, i due hanno continuato a discutere sull’anche durante Tutti Convocati su Radio 24. LA SPIEGAZIONE – Si parla molto della vicenda Steven Zhang e del nuovo prestito. Fabrizioevidenzia come non sia un’esclusiva dell’: «Questa cosa la sta facendo anche il Milan, ha chiesto seicento milioni al vecchio proprietario per portare avanti. Sono cose che succedono nel calcio: brutte, ma succedono. Se uno fa riferimento al prestito lo fanno tutti, anche il proprietario nuovo del Milan. Se vogliamo parlare dei problemi personali ognuno ha i suoi, ma cosa c’entrano quelli di Steven Zhang con l’?» La risposta di...