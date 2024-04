Il Pil cresce - il governo ci aveva visto giusto | i dati che smentiscono gufi e sinistra

Il consiglio dei ministri ha approvato questa mattina il Documento di economia e finanza (Def) in vista della legge di bilancio per il 2025. Un Def “light”, come ampiamente anticipato da ambienti ...

Italia vittima del passato: dal debito alle pensioni, gli antichi mali sono rimasti. Ma il pil riparte grazie agli investimenti - Negli anni ‘90 l’Italia cercava di abbattere il debito pubblico con le privatizzazioni. A 35 anni di distanza molti problemi del passato sono ancora qui. Ma il Paese ha anche un’altra faccia: dopo la ...milanofinanza

DEF E SANITÀ/ Ecco le cifre che spiegano l’aumento fittizio nel 2024 (+5,8%) - Nei numeri del DEF ci sono precisi messaggi al sistema sanitario. Nel 2024 il finanziamento alla sanità cresce, ma sono le singole voci a dire la verità ...ilsussidiario

Subito.it, il volume d’affari generato dal Second hand è cresciuto del 140% in dieci anni - La second hand diventa un comportamento sempre più consolidato nelle abitudini di consumo degli italiani. È quanto emerge dall’Osservatorio Second Hand Economy condotto da ...ilmattino