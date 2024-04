Def | il Pil cresce +1% ma il debito pubblico pure Giorgetti | «Colpa del superbonus | ma taglieremo ancora il cuneo fiscale» – Il video

(Di martedì 9 aprile 2024) Il consiglio dei ministri ha approvato questa mattina il Documento di economia e finanza (Def) in vista della legge di bilancio per il 2025. Un Def “light”, come ampiamente anticipato da ambienti di governo, poiché contiene soltanto i dati di bilancio tendenziali, mentre gli obiettivi programmatici sono rinviati ai prossimi mesi. Ufficialmente, è la tesi dell’esecutivo, nell’attesa che sia chiarito fino in fondo il nuovo quadro di governance economica Ue, ossia i meccanismi di funzionamento del nuovo Patto di Stabilità. Per il 2024, dunque, la crescita del Prodotto interno lordo dell’Italia è prevista all’1%. Stima decisamente più ottimistica di quella di Bankitalia, che vedeva nell’ultima proiezione una crescita dello 0,6% quest’anno, ma meno rispetto alla Nadef, che la vedeva all’1,2%. Riduzione da imputarsi al «quadro internazionale e geopolitico complicato», ha spiegato il ...

