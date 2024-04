Napoli - dopo Giuntoli la Juve punta anche Canonico | scippo in arrivo

(Di lunedì 22 aprile 2024) Lantus non si accontenta di aver soffiatoalil medico sociale Raffaelecon un’offerta allettante per il suo staff. L’aria di smobilitazione attorno alrischia di diventare un vero e proprio esodo a fine stagione.aver già messo le mani sul direttore sportivo Cristiano, secondo Il Mattino lantus avrebbe messo nel mirino un altro pezzo pregiato dell’organigramma azzurro: Raffaele, attuale capo dello staff medico. I bianconeri si sarebbero infatti fatti avanti con un’offerta molto allettante per strappare il 47enne campano alla corte di Aurelio De Laurentiis. Una mossa che completerebbe l’opera di depauperamento delle risorse ...

L’ennesima sconfitta della stagione non salva nessuno dalle critiche dei tifosi: solo Mazzocchi riesce a prende rsi il Napoli . Sono terminati gli aggettivi per descrivere quanto sia stata indegna la ...

Prima la lite in un bar, poi le scene da Far West in pieno centro. Ecco cosa è successo fra due famiglie

Napoli, rivoluzione totale: cambio allenatore e nessun giocatore incedibile - Rivoluzione totale in casa Napoli, pronto il cambio allenatore ma anche i giocatori sono in discussione: nessun azzurro è incedibile.tag24

Under 17, il Parma riposa, ma resta in corsa per i playoff - (da StadioTardini.it) - 12^ e penultima giornata del girone di ritorno del Campionato Nazionale Serie A & B Under 17: al Parma tocca il turno di - ParmaPress24 ...parmapress24

De Laurentiis rinvia il ritiro confronto Calzona-squadra - L’atteggiamento del presidente con la squadra è cambiato: basta alibi, nelle prossime cinque gare spetta ai giocatori dimostrare di essere da Napoli. E di meritare la conferma La Gazzetta dello Sport ...informazione