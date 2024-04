Hockey ghiaccio - ultime due amichevoli prima del Mondiale per l’Italia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 aprile 2024) Definito il roster che prenderà parte al CampionatoDivisione I Gruppo A, la Nazionale disusi prepara per gli ultimi test. Domani, martedì 23 aprile, alle ore 19:30 gli Azzurri saranno impegnati alla Meranarena di Merano per la penultima amichevole contro l’Ungheria. Nel corso di questa stagione Italia e Ungheria si sono già affrontate due volte: il 10 novembre al 4 Nazioni di Budapest gli Azzurri si erano imposti per 2 a 1 ai tiri di rigore, mentre 15 dicembre all’Austrian Cup era arrivato un successo per 2 a 0. Mercoledì 24 aprile, alle ore 19:00, la squadra di coach Pelino tornerà infine suldi Egna, per un altro test match, l’ultimo, contro la Corea del Sud. L’ultimo precedente, che risale allo scorso anno, vide gli Azzurri imporsi 4-0. SportFace.