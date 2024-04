Hockey ghiaccio | l’Italia vince la terza amichevole! Corea del Sud battuta 4-0

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) Vittoria per la Nazionale italiana disuin occasione delladi preparazione ai Campionati Mondiali I Divisione B 2024. Gli azzurri nello specifico hanno regolato per 4-0 ladel Sud in quello che è stato l’ultimo match prima delle convocazioni ufficiali in vista della rassegna iridata. La partita, tutt’altro che intensa, si sblocca a l12:34 del primo periodo quando, dopo un incomprensione dietro la porta della difesa asiatica, Marchetti offre ad Hannoun un disco facilissimo da mandare in porta vuota. Gli azzurri, un po’ imprecisi nell’ultimo passaggio, firmeranno il raddoppio al 42:51 con Zanetti, abile a concretizzare con facilità l’assist di Marchetti. Il tris lo firma invece ancora Zanetti, autore di una doppietta arrivata per via di un davvero passaggio d’alto ...