Hit Man - Glen Powell si è immerso talmente tanto nel ruolo da ingannare Richard Linklater

(Di lunedì 22 aprile 2024) La star di Tutti tranne te ha raccontato il suo approccio con il complicato personaggio dell'ultimo film del regista di Boyhood.sono collaboratori e amici di lunga data nonché co-sceneggiatori nell'ultimo film del regista, Hit Man - Killer per caso, in uscita nelle sale italiane il prossimo 30 maggio. Nonostante si conoscano ormai da parecchi anni,in Hit Man è riuscito a trarre in inganno. Nel film, l'attore interpreta Gary Johnson, un uomo che lavora part-time al dipartimento di polizia di New Orleans come finto assassino incaricato di catturare persone che stanno cercando di assumere un sicario per eliminare qualcuno. Basato su un articolo di Texas Monthly, il film racconta le vicende di Gary …