Grave lutto per Maurizio Sarri - vicinanza dal Napoli | il messaggio di cordoglio del club

(Di lunedì 22 aprile 2024) La giornata odierna purtroppo ha portato unper l’ex. Arriva ildidelverso l’ex allenatore.è stato per tre anni alla guida del, con la quale ha sfiorato la conquista dello scudetto, sfumato poi per pochi punti. La separazione tra il tecnico ed ilnon è stato dei migliori, maha comunque conservato un ottimo rapporto con l’intera tifoseria azzurra. Purtroppo è arrivata unaperdita nella giornata odierna per. Arrivato immediatamente ildida parte del...

lutto per Maurizio Sarri : sua madre Clementina è venuta a mancare in queste ore. La notizia è stata confermata dalla Lazio, che ha fatto le...

Gravissimo lutto per Maurizio Sarri: scomparsa la madre Clementina - Gravissimo lutto per l'ex allenatore della Lazio Maurizio Sarri per la scomparsa della madre Clementina. A riportarlo è stato il giornalista Alfredo Pedullà attraverso il suo profilo twitter.noibiancocelesti

Grave lutto per Maurizio Sarri: è morta la madre Clementina - Maurizio Sarri, ex allenatore di Empoli, Napoli, Chelsea, Juventus e Lazio, è in lutto per la Grave perdita dell'amata madre Clementina. La Lazio, l'ultima squadra allenata da ...tuttojuve

Momento difficile per Perla Vatiero: triste lutto in famiglia e guai dal Codacons, ecco gli ultimi aggiornamenti - Il Codacons ha immediatamente deciso di agire contro Perla Vatiero: se quello di cui è accusata dovesse rivelarsi reale, sarebbe gravissimo. La ragazza, infatti, è seguita anche da un pubblico ...donnapop