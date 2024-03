Gaza | bambino morto in un bombardamento israeliano in braccio al padre in lacrime | che lo accarezza | Non sei una perdita per Dio - VIDEO

Unicef: “Gaza, a Rafah sono 600.000 i bambini intrappolati”: "A Rafah ci sono 600.000 bambini, terrorizzati da ciò che li aspetta. Dallo sfollamento, alla minaccia di bombardamenti, alla fame e alle malattie, molti stanno soffrendo l'inimmaginabile e ora sono ...centumcellae

Gaza: mai così tanti morti tra i minori, Israele vieta accesso delle forbici chirurgiche per bambini: Nella Striscia di Gaza sono morti più bambini dal 7 ottobre 2023 rispetto a quelli morti nelle guerre scoppiate in tutto il mondo, negli ultimi quattro anni. A dirlo è il Commissario generale ...it.euronews

Gaza, non bastano gli aiuti dal cielo se poi si danno armi a Israele: «Gli Stati non possono trincerarsi dietro gli aiuti paracadutati e ai tentativi di aprire un corridoio marittimo per dare l’illusione che stiano facendo abbastanza per venire incontro ai bisogni della ...vita