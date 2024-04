Dolore e commozione ai funerali di Mattia Giani | le strazianti parole della fidanzata

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 aprile 2024)oggi a Montopoli, dove si sono tenuti idi, il calciatore 26enne deceduto dopo un malore in campo durante una partita dell’Eccellenza toscana., originario di San Miniato, era andato a vivere insieme da pochi giorni con lae sono state proprio ledi Sofia a far commuovere tutti i presenti in chiesa oggi per l’ultimo saluto a. Il ricordo“Hai promesso che mi avresti sposato, ma anche se quel giorno non ci sarà mai, le nostre anime saranno sempre assieme. Eri un ragazzo buono e gentile. Sono e sarò sempre fiera di te. Hai lasciato un vuoto incolmabile“, ha detto Sofia. Ledel parroco “Lo ...