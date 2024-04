Farwest | anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 22 aprile 2024)su Rai 3, 22 aprileè il nuovodiin onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le, le storie, le inchieste, i servizi e glidella puntata di, 22 aprile 2024.In primo piano il caso del calciatore Demba Seck, con testimonianze inedite. In sommario anche un reportage sulle ‘Bestie di Novara’, per raccontare la struttura, le regole e le testimonianze delle vittime ...