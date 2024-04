Farwest | anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 15 aprile 2024)su Rai 3, 15 aprileè il nuovodiin onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le, le storie, le inchieste, i servizi e glidella puntata di, 15 aprile 2024.Nuovi elementi sulla strage di Erba, alla vigilia di una nuova udienza che potrebbe riaprire il caso. Di questo si occuperà questa sera, alle 21.20 su Rai 3. E ancora, le truffe ...