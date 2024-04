Elezioni europee - nel simbolo Pd non c’è il nome di Elly Schlein e in quello del M5S compare l’hashtag #pace

(Di lunedì 22 aprile 2024) Si è concluso il deposito dei contrassegni per leche si terranno l’8 e il 9 giugno. Il numero di contrassegni depositati è stato di 42, leggermente in calo rispetto di 49 delle scorse. Poche le sorprese rispetto alla vigilia, ma diverse novità rispetto alle ultime tornate elettorali. Nel corso di tutto il deposito ha tenuto banco la questione deldella segretariada inserire nel contrassegno elettorale del PD: una questione che ha aperto un notevole dibattito all’interno del partito con prese di posizioni abbastanza forti e diversi mal di pancia. Alla fine, al fianco del logo del PD comparirà solo la miniatura del logo del Partito Socialista Europeo, di cui i Dem fanno parte. Novità anche per il Movimento Cinque Stelle, che aggiunge bel logo ...

nella corsa verso le elezioni euroee di giugno , conduce la gara Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, stabilmente in testa con il 27,4%. Segue il Pd di Schlein, in lieve calo.Continua a leggere

europee, Elly Schlein rinuncia al nome nel simbolo: «È una proposta divisiva» - La segretaria Pd, capolista alle Elezioni nella circoscrizione Isole: «Mi candido perché è una sfida cruciale» ...unionesarda

Elezioni europee, nel simbolo Pd non c’è il nome di Elly Schlein e in quello del M5S compare la parola “pace” - Si è concluso il deposito dei contrassegni per le Elezioni europee che si terranno l’8 e il 9 giugno. Il numero di contrassegni depositati è stato di 42, leggermente in calo rispetto di 49 delle ...tpi

Mega-Meloni, Salvini premier (ma perché), liste-patchwork di simboli: tutte le novità sulla scheda delle europee - Fratelli d'Italia si rimpicciolisce per lasciare spazio alla leader, la Lega indica per Palazzo Chigi il segretario che non è nemmeno candidato, ...huffingtonpost