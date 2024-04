Elettra Lamborghini dal cuore d’oro realizza il sogno di una bimba con il tumore | A cavallo ti porto io

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) La storia della piccola Sara Cantagalli che soffre di un neuroblastoma al quarto stadio ha commosso in tanti. Tutto nasce dalla rassegnazione dei genitori che non hanno potuto fare altro che accettare la terribile notizia da parte dei medici dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna che hanno deciso di sospendere la chemioterapia per evitarle inutili sofferenze. Come riporta Il Corriere della Sera, ladi 5 anni – originaria di Faenza (Ravenna) – lotta da due anni contro un raroe a nulla sono valsi i tentativi di poterle, in qualche modo, salvare la vita o allungarne le aspettative. L’unico modo per strappare una sorriso alla piccolina è quella di cercare dire i suoi sogni ed è per questo che i genitori si sono rivolti a “Il Babbo Natale dei Bambini”. Nella lista di Sara ci sono tanti desideri tra cui quello di ...