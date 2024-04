Elettra Lamborghini - vuole andare a cavallo con Sar - la bimba di 5 anni con un tumore incurabile | A cavallo ti porto io

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 21 aprile 2024) Pubblicato il 21 Aprile, 2024 La storia di Sara, la piccola di 5di Faenza, è già scritta e il tragico epilogo è quello che ogni genitore teme per il proprio figlio. Sara lotta contro unche ha lasciato poche speranze sia per lei che per la sua famiglia, sconvolta dalla notizia. Dopo oltre duedi battaglia contro la malattia, le terapie non sembrano più efficaci e i genitori, Maria e Mattia, hanno deciso di affrontare insieme gli ultimi momenti di Sara, cercando di rendere ogni istante prezioso realizzando tutti i suoi desideri. Per farlo, si sono rivolti al “Babbo Natale dei bambini”, un’associazione benefica e volontaria. Sara, unadi 5, custodisce un sacco di speranze nel suo cuore e grazie alla diffusione della sua storia tramite il ...