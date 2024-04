Dalla vendita del gas alla gestione dei rifiuti. Oltre 850 dipendenti e attività in nove regioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) IL GRUPPO ESTRA, con quasi 900mila clienti gas e energia elettrica e ricavi totali per 1.212 milioni di euro nel 2023, è uno dei principali operatori nel settore dell’energia in Italia, con una presenza soprattutto nel Centro Italia. Il Gruppo opera a livello nazionale, con le società controllate. Attualmente sono 851 i, prevalentemente in Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e Puglia. Estra è attiva in particolare nella distribuzione edi gas naturale e nelladi energia elettrica,che in altre aree di, tra cui trading di gas, telecomunicazioni, rinnovabili ed efficienza energetica,del ciclo integrato dei, operando sia in regime regolato sia ina mercato ...