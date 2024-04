La sala dei Barnabiti Il vecchio oratorio salvato dalla vendita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il Villoresi, teatro quasi secolare che anni fa era sull’orlo dello smantellamento, ora diventa teatro storico. È uno dei principali luoghi della cultura a Monza. Situato nell’antico borgo, a pochi passiVilla Reale, dal Parco e dal Duomo, sorge in piazza Carrobiolo, nell’edificio adiacente al complesso conventuale dei padri. Come racconta padre Davide Brasca, priore dei frati, "nasce da un comitato di cittadini emeriti, guidati dai conti Clelia e Samuele Cambiaghi che dal 1922 decidono di rifinanziare la ristrutturazione della cappella del convento e del teatrino/che perciò viene ampliato, creando il teatro come lo conosciamo e che aprì il sipario nel 1932". "In quegli anni – ricorda – l’enciclica di Pio Xl stimolava a una rinascita culturale post bellica, che mettesse al centro il ...