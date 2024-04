Chi è Tom Parker Bowles - il figlio della regina Camilla esperto di cucina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tom, classe 1974, è il primogenito. La sovrana lo ha avuto dall’ex marito, l’ufficiale dell’esercito britannico Andrew, con il quale è stata sposata dal 1973 al 1995. Tom ha una sorella minore, Laura, curatrice d’arte e gallerista che negli ultimi anni ha usato più che altro il cognome del consorte, Harry Lopes, ex modello diventato commercialista e sposato nel 2006. Nel Regno Unito Tomè noto anche perché è uno scrittore appassionato di gastronomia. Nuovo libro In autunno uscirà il nuovo libro del primogenito di, intitolato ‘Cooking and the Crown: Royal recipes from Queen Victoria to King Charles III’ (in italiano, ‘La...